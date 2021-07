Paris L'Alimentation Générale Paris Napoléon Dynamite Academy L’Alimentation Générale Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le vendredi 23 juillet 2021

de 22h à 5h

gratuit

Pedro est impatient de remettre le feu à l’Alimentation Générale avec la Napoleon Dynamite Academy. Pedro est impatient de remettre le feu à l’Alimentation Générale avec la Napoleon Dynamite Academy. Il est chaud bouillant tout comme son line-up, les murs vont suinter, ça va être hot, ça va être bon, ça va faire disjoncter tes petites synapses ! ✩ NomenKlatür (Beach coma / Space Factory & others) Homemade deep techno/ electro/ modular & analog synth/ dark disco/EBM/ tu vas en redemander Petits génies de l’oscillation sonore, ce duo offre du son léché de chez léché, bien moite, pointu et un poil sale comme on l’aime tant. Tes oreilles vont devenir addict et tes pieds sont pas prêts www.facebook.com/nomenklaturmusic ✩ Izzy Lindqwister (Cosmo Sonic) Italo Disco / house / new wave/ méchante claque dans ta face Diva d’entre toutes les divas, Izzy est une déesse devant laquelle tu dois t’incliner à chaque apparition sur scène. Que ce soit au chant, au synthé ou aux platines, Izzy enivre et envoûte littéralement la piste à coup de beats rétros qui vont entièrement t’envahir d’endorphines, effets euphorisants garantis! https://www.facebook.com/IZZYLindqwisterMusic/ https://www.youtube.com/user/IzzyLindqwister ✩ Van Campo (Pimp my Dot ) Electro/disco/Italo/new Wave / vive le cardio Dj officiel de Pedro pour des sets vitaminés diffuseurs d’amour, de bien-être et organisatrice de multiples soirées à Paris (Pimp My Dot, Napoleon Dynamite Academy, La Subversive etc…). https://www.facebook.com/Pimp-my-Dot-241097782996653/ Concerts -> Électronique L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Concerts -> Électronique Musique

