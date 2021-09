Paris L'Alimentation Générale île de France, Paris NAPOLÉON DYNAMITE ACADEMY L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

NAPOLÉON DYNAMITE ACADEMY L’Alimentation Générale, 15 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 15 octobre 2021

de 23h à 5h

payant

Napoléon Dynamite Academy revient avec une programmation anti-monotonie, pointue aux sonorités plurielles synth-punk, électro, dark et italo disco qui va envoyer du très très lourd! Napoléon Dynamite Academy revient avec une programmation anti-monotonie, pointue et toujours accessible, aux sonorités plurielles synth-punk, électro, dark et italo disco qui va envoyer du très très lourd, que des grands en live, aux machines et aux platines, assurément une NDA à ne pas manquer pour une ambiance explosive ! Avec : 2Panheads School Daze Stella Galactica Van Campo Événements -> Soirée / Bal L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact :L’Alimentation Générale 0 communication@alimentation-generale.net http://alimentation-generale.net/ https://www.facebook.com/lalimentation.generale/ Événements -> Soirée / Bal Les Nuits

Date complète :

2021-10-15T23:00:00+02:00_2021-10-16T05:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu L'Alimentation Générale Adresse 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville L'Alimentation Générale Paris