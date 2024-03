NAPOLEON – COEUR ET SANG CINEMA MULTIPLEXE LE LIDO St Raphael, samedi 8 juin 2024.

NAPOLEON – COEUR ET SANG – CINEMA MULTIPLEXE LE LIDOVenez découvrir le parcours de Napoléon en Provence. De nombreux personnages en costumes d’époque révèlent « l’Homme derrière la Légende ».Parcourons la Provence sur les traces de Napoléon, homme de cœur et de sang. A 24 ans, lors de la libération de Toulon, la France découvre ses talents de stratège militaire. A son retour d’Egypte, il fera une courte pause à Fréjus, pressé de retourner à Paris pour s’expliquer avec Joséphine son épouse et pour bousculer la vie politique française. Quel contraste entre Napoléon le romantique et le Général Napoléon Bonaparte, qui se prépare à renverser le Directoire. Bâtisseur d’un État moderne et conquérant de l’Europe, Napoléon Bonaparte connait alors une ascension fulgurante qui en 14 années de pouvoir, laissera au monde une trace éternelle. Le 3 avril 1814 Napoléon est déchu de son statut d’empereur. Il embarque alors de Fréjus pour un exil sur l’île d’Elbe. A son retour, vous découvrirez un Napoléon bienveillant et nostalgique de ses campagnes flamboyantes….Ouverture des portes à 14h30 et 19h30.Tarif Famille : 2 adultes 2 enfants ( de 4 à 12 ans). Un contrôle pourra être effectué à l’entrée de la salle. Si vous ne respectez pas cette condition, vous ne pourrez accéder à l’événement et vos billets ne seront pas remboursés) .Gratuit pour les moins de 4 ans.De 4 à 12 ans inclus. Un contrôle pourra être effectué à l’entrée de la salle.PMR : Attention : un justificatif de handicap en cours de validité vous sera demandé à l’entrée du lieu. Sans justificatif valide, vous ne pourrez accéder à l’événement et vos billets ne seront pas remboursés. (Si accompagnant, il devra être muni d’un billet Tarif normal) – Acces PMR , – Parking de la gare à proximité

Tarif : 10.00 – 40.00 euros.

Début : 2024-06-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

CINEMA MULTIPLEXE LE LIDO 90 AVENUE VICTOR HUGO 83700 St Raphael 83