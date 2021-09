Napoléon à l’École militaire École militaire, 18 septembre 2021, Paris.

L’histoire de l’École militaire de Paris est intimement liée au parcours de Napoléon. Le jeune Bonaparte franchit les grilles de la prestigieuse école royale en 1784, à l’âge de 15 ans, comme cadet gentilhomme, c’est-à-dire élève officier. En 1785, après une année seulement, il obtient son brevet de sous-lieutenance. Dix ans plus tard, déjà général de brigade et bras armé de la révolution, il y installe son quartier général et y caserne ses troupes. À partir de 1804 et jusqu’en 1814, l’École militaire et le Champ-de-Mars servent de décors pour célébrer l’Empereur, rendre les honneurs à ses vaillants Grognards et célébrer les moments forts de sa vie personnelle. Aujourd’hui encore, la majorité des cours de l’École militaire porte les noms de soldats tués au cours des batailles d’Austerlitz et de Marengo.

Accès sur présentation du pass sanitaire et du dépôt d’une pièce d’identité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire). Port du masque obligatoire sur tout le site. Visites libres ou guidées (inscription sur place).

Deux expositions retracent d’une part la vie de l’Empereur et, d’autre part, ses différents séjours et passages à l’École militaire comme élève puis général sous la Révolution et enfin Empereur.

