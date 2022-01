Napoléon à Golfe-Juan Vallauris Vallauris Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Attention! reporté en 2023.

Un week-end à la rencontre de l’Histoire! C’est le 1er mars 1815 que Golfe-Juan est entré dans l’histoire de France avec le retour d’exil de l’Ile d’Elbe de Napoléon 1er et le début de la légendaire épopée des Cent Jours. contact.tourisme@vallauris.fr +33 4 93 63 73 12 http://www.vallaurisgolfejuan-tourisme.fr/ Vallauris

