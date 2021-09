Caen Caen Caen, Calvados Napoléon à Caen Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Napoléon à Caen 2021-09-18

Caen Calvados A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’Office de Tourisme vous propose une visite sur les traces de l’empereur à Caen.

Il y a plus de deux cents ans, le 25 mai 1811, Napoléon est de passage à Caen. Comme Louis XVI en 1786, il vient inspecter les travaux du port de Cherbourg. Il ne néglige pas cependant le Port de Caen, loin s’en faut : il ordonne de nouvelles études pour un canal parallèle à l’Orne avec écluses à Ouistreham, qu’il visite ; il attribue 700.000 francs pour ces travaux par décret en 1813. Par ailleurs, il attribue 150.000 francs pour l’édification de l’hôtel de la Préfecture. Napoléon passe en revue la ville et le Château. Nous nous rendrons à notre tour sur les différents lieux qu’il a visités.

Une visite conférence proposée par Pierre Bonard. dernière mise à jour : 2021-09-10 par

