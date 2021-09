Napo Jam 9 Cherbourg-en-Cotentin, 18 septembre 2021, Cherbourg-en-Cotentin.

Napo Jam 9 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 Place Napoléon Cherbourg-Octeville

Cherbourg-en-Cotentin Manche Cherbourg-en-Cotentin

Compétition amicale de skateboard.

Pour la première fois avec une catégorie “filles”!!

Buvette et restauration sur place toute la journée!!

Musique par DJ Roskö all day long!!

10h-12h: Initiations skateboard (gratuit, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité)

14h: Début des compétitions

Qualifications/Demi-finales/Finales

18h: Best Tricks

19h: Résultats suivis d’une session en musique avec DJ Roskö

+33 6 75 92 16 07

dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT Cotentin