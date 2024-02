« NAPLES DANS LA TOURMENTE AVANT MURAT : NELSON ET LADY HAMILTON » Natalia Griffon de Pleineville Mairie du 8ème arrondissement Paris, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 18h00 à 19h00

.Tout public. gratuit

Natalia Griffon de Pleineville, Historienne spécialiste de l’Empire, contera les relations entre deux êtres hors du commun sur fond de la révolution napolitaine du 15 janvier 1799, l’amiral Nelson et Emma Hamilton.

Quelques années avant que Murat ne devienne roi de Naples, cette ville vécut des bouleversements révolutionnaires consécutifs à l’arrivée d’une armée française en 1799. Son commandant, le général Championnet, y proclama la république, avec le soutien des intellectuels locaux. Une euphorie de courte durée, suivie de représailles atroces constituent page noire dans la biographie de l’amiral Nelson, le plus grand marin britannique.

C’est à Naples, lors de ces événements sanglants, qu’il devint le héros d’une histoire d’amour, dont les échos traverseront les siècles, avec Emma Hamilton, d’une beauté extraordinaire, ancienne courtisane qui épousa un ambassadeur, amie et confidente de la reine Marie-Caroline de Naples.

L’idylle se poursuivit en Angleterre, au grand scandale de la bonne société. La mort de Nelson à la bataille de Trafalgar plongea sa maîtresse dans une misère tant affective que matérielle. A sa mort à Calais en 1815, personne ne reconnaissait plus dans cette alcoolique bouffie la rayonnante jeune femme dont les traits ont été figés pour la postérité sur de nombreux portraits.

Mairie du 8ème arrondissement 56 boulevard Malesherbes 75008

Contact : https://mairie08.paris.fr/pages/la-culture-a-la-mairie-du-8e-9097

