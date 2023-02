NAPALM DEATH + SUPPORT CHABADA, 24 février 2023, ANGERS.

NAPALM DEATH + SUPPORT CHABADA. Un spectacle à la date du 2023-02-24 à 20:00 (2023-02-24 au ). Tarif : 29.0 à 29.0 euros.

CHABADA ANGERS 56, bd du Doyenné Maine-et-Loire

AMC PRODUCTIONS (2-1098823 3-2098824) Présente: ce spectacle.

Ce groupe britannique est considéré comme un pionnier du genre grindcore, avec l’ajout d’éléments punk hardcore et de death metal.

Après plusieurs décennies de rage et de fureur, sans jamais accepter la moindre forme de compromis musical, politique ou intellectuel, le groupe est plus que jamais en colère sur le fond et novateur dans la forme, avec une zique protéiforme. Il est aujourd’hui au top de sa forme !

DROPDEAD :

C’est un groupe de punk hardcore américain formé en 1991. Le groupe évolue dans un style mélangeant crushcore et thrashcore. L’intensité, la vitesse et la durée caractérisent leurs morceaux, dans lesquels ils utilisent le blast et une basse overdrive.

SIBERIAN MEAT GRINDER :

SMG est un groupe de metal harcore russe formé en 2011. Leur musique est un cocktail de thrash metal rapide mélangé à du punk hardcore, du hiphop, du stoner rock et du black metal. Tout ceci avec une touche de street culture, de skateboard et de graffitis ! Leur style musical attire des milliers de headbangers à travers le monde.

N° téléphone accès PMR : 02 41 96 13 40

