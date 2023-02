Napalm Death + Dropdead + Siberian Meat Grinder + Escuela Grind LA MACHINE DU MOULIN ROUGE, 26 février 2023, PARIS.

Napalm Death + Dropdead + Siberian Meat Grinder + Escuela Grind LA MACHINE DU MOULIN ROUGE. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 18:30 (2023-02-26 au ). Tarif : 29.7 à 29.7 euros.

Garmonbozia (2-1065607/3-1065608) présente : ce concert. Les dernières annonces gouvernementales ne permettent pas le maintien du concert de NAPALM DEATH à La Machine du Moulin Rouge. Le concert prévu le 15 février 2022 est donc reporté au 26 février 2023, toujours à la Machine.LES TICKETS ACHETÉS RESTENT VALABLES, nous vous encourageons donc à les conserver GARMONBOZIA présente « Campaign for Musical Destruction Tour 2023 » NAPALM DEATH + DROPDEAD + SIBERIAN MEAT GRINDER + GUESTPour le 30e anniversaire de la tournée « Campaign For Musical Destruction », NAPALM DEATH vous invite à un nouveau rendez-vous à la croisée des styles et des genres, tout en ravivant l’âme originelle du groupe !Bien entendu, les inclassables NAPALM DEATH (Barney, Shane, Danny et Jon) qui ont dernièrement sorti leur remarquable album « Throes of Joy in the Jaws of Defeatism » via Century Media, vous accueilleront à nouveau sur cette tournée !Ils seront épaulés par DROPDEAD, l’un des groupes légendaires qui a montré que le Metal et le Punk pouvaient être combinés de façon magistrale. Ayant pris leur essor il y a plus de trois décennies, leur style va du Speed Grind à la lourdeur du Thrash Metal en passant par les nuances de D-Beat du Punk Hardcore mais reste toujours aussi cinglant et vindicatif.SIBERIAN MEAT GRINDER (SMG) sera également de la partie, groupe Moscovite qui, depuis 2011, délivre un Metal Crossover mais qui est aussi très influencé par le Punk/Hardcore. Certains de leurs membres officient également dans MOSCOW DEATH BRIGADE (Hip-Hop/Crossover).Retrouvons-nous sur le « Campaign for Musical Destruction Tour 2023 », mais surtout retrouvons ces légendes dans leur lieu de prédilection : sur scène, dans le pit, et en pleine face évidemment ! Accès au concert à partir de 6 ans.Gratuit pour les enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un parent détenteur d’une place, dans la limite des places disponibles. Informations et réservations obligatoires en amont à billetterie@garmonbozia-inc.com.N° téléphone accès PMR : 01 53 41 88 89 Siberian Meat Grinder Siberian Meat Grinder

LA MACHINE DU MOULIN ROUGE PARIS 90, Boulevard de Clichy Paris

