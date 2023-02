Napalm Death + Dropdead + Siberian Meat Grinder + Escuela Grind : concert la rodia, 22 février 2023, Besançon .

2023-02-22 – 2023-02-22

EUR 23 26 Déjà 30 ans que Napalm Death sévit à travers le monde.

Pour le 30e anniversaire, M.A.D. et NAPALM DEATH vous invitent à nouveau à un point de rencontre entre les styles et les formes, gardant le noyau original vivant. Bien sûr, NAPALM DEATH (Barney, Shane, Danny et Jon), qui a laissé toute classification derrière lui et a sorti de manière impressionnante son récent album « THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM » via Century Media, sera à nouveau les hôtes. I

