Le Krakatoa, le samedi 19 février 2022 à 20:30

Cela fait presque 30 ans que NAPALM DEATH parcours le monde avec cette tournée exceptionnelle, couronnée de succès. Et l’édition 2022 séduira encore les foules grâce à un mélange haut en couleur de créativité et de musique underground extrême! Cette tournée a toujours rimé avec fusion des genres, une porte ouverte aux nouvelles variations, à de nouveaux styles musicaux. Légendaire, as always ! En effet, difficile de trouver un autre groupe de metal pouvant se targuer d’utiliser le même « concept tour » depuis des années avec pareil succès, tout en présentant de nouvelles influences, toujours extrêmes, toujours surprenantes! Pour le 30ème anniversaire de Musical Destruction Tour, MAD et NAPALM DEATH vous invitent une nouvelle fois à la croisée des styles et des variations, tout en ravivant l’âme originelle du groupe! Bien entendu, les inclassables NAPALM DEATH (Barney, Shane, Danny et Jon) qui ont dernièrement sorti leur remarquable album « THROES OF JOY IN THE JAWS OF DEFEATISM » (via Century Media) vous accueilleront à nouveau sur cette tournée ! DOOM , légendes du Crust Punk, également originaires de Birmingham. Ces derniers ont récemment sorti l’album « Corrupt Fucking System », aussi efficace que leur « Police Bastard » de 1989. On retrouvera aussi Siberian Meat Grinder (SMG) de Moscou, des pros du Metal Crossover depuis 2011, teinté de Punk Hardcore en souvenir de leur background d’origine. Certains membres jouent également dans Moscow Death Brigade (Hip-Hop / Crossover), d’autres viennent du milieu Street Art, ce qui se ressent dans l’univers graphique et le style inimitable du groupe ! Les hostilités seront ouvertes par une explosive performance de SHOW ME THE BODY, trio New Yorkais aux influences Noise, Punkcore, Sludge Metal avec une pointe de Hip-Hop : feu d’artifice en prévision ! Retrouvons-nous sur le Musical Destruction Tour 2022, mais surtout retrouvons ces légendes dans leur lieu de prédilection : Sur scène, dans le pit, et en pleine face évidemment!

Adhérents : 28€ ; Prévente : 30€

Base & Transrock présentent : “Campaign For Musical Destruction Tour 2022” NAPALM DEATH + DOOM + SIBERIAN MEAT GRINDER + SHOW ME THE BODY

Le Krakatoa 3 avenue Victor Hugo, 33700 Mérignac Mérignac Arlac Gironde



2022-02-19T20:30:00 2022-02-19T23:00:00