NAOMI MAURY « LE CHANT DES PARTICULES AU VENT SOLAIRE »

2022-10-07 – 2022-11-05

Haute-Garonne Naomi Maury s’intéresse aux rapports que l’humain entretient avec les espèces non-humaines (plantes, animaux, machines…). Ses sculptures sont composées de matériaux soigneusement sélectionnés qu’ils soient naturels ou industriels. Les formes ainsi créées font apparaître les enjeux de l’interconnexion et de l’interdépendance entres les espèces, poussant ainsi l’autre à éprouver de l’empathie vers celles qui souffrent. Le thème des prothèses et de la symbiose entre le vivant et le non-vivant restent au cœur du travail de l’artiste. Exposition coproduite par les Abattoirs, Musée-Frac Occitanie Toulouse et le Centre d’Élaboration de Matériaux et d’Études Structurales. Retrouvez cette oeuvre dans la boule du CEMES, un bâtiment rare ! +33 5 62 25 78 00 http://www.cemes.fr/ CENTRE D’ÉLABORATION DE MATÉRIAUX ET D’ÉTUDES STRUCTURALES DU CNRS (CEMES) 29 Rue Jeanne Marvig Toulouse

Catégories d'évènement: Haute-Garonne, Toulouse
Lieu Toulouse
Adresse Toulouse Haute-Garonne CENTRE D'ÉLABORATION DE MATÉRIAUX ET D'ÉTUDES STRUCTURALES DU CNRS (CEMES) 29 Rue Jeanne Marvig

