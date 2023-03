Séjours ados pendant les vacances de Pâques Nanton Nanton Catégories d’Évènement: Nanton

Saône-et-Loire

Séjours ados pendant les vacances de Pâques, 10 avril 2023, Nanton Nanton. Séjours ados pendant les vacances de Pâques EUR Centre Equestre de Corlay Nanton Saône-et-Loire

2023-04-10 – 2023-04-23 Nanton

Saône-et-Loire Nanton . EUR 75 95 Séjour 100% cheval réservé aux ados à partir de 12 ans

3 heures de promenade à cheval par jour, soins aux chevaux, nous sommes toute la journée avec les animaux.

Les séjours sont avec ou sans hébergement (possible sur place dans nos chalets)

La durée du séjour et les dates sont libres

N’hésitez pas à vous renseigner fourneau.corlay@gmail.com +33 3 85 92 22 94 https://www.cel-corlay.ffe.com/ Nanton

dernière mise à jour : 2023-03-18 par

Détails Catégories d’Évènement: Nanton, Saône-et-Loire Autres Lieu Nanton Adresse Centre Equestre de Corlay Nanton Saône-et-Loire Ville Nanton Nanton Departement Saône-et-Loire Tarif EUR Lieu Ville Nanton

Nanton Nanton Nanton Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nanton nanton/

Séjours ados pendant les vacances de Pâques 2023-04-10 was last modified: by Séjours ados pendant les vacances de Pâques Nanton 10 avril 2023 Centre Equestre de Corlay Nanton Saône-et-Loire Nanton Saône-et-Loire

Nanton Nanton Saône-et-Loire