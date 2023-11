Vide-greniers, vide ta chambre Nantiat, 9 décembre 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Venez effectuer de bonnes affaires lors de ces deux journées organisées par Téléthon destins..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and grab a bargain on these two days organized by Téléthon destins.

Venga a hacerse con algunas gangas en estas dos jornadas organizadas por Téléthon destins.

Kommen Sie und machen Sie an diesen beiden Tagen, die von Téléthon destins organisiert werden, gute Geschäfte.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Monts du Limousin