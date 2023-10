Café-lecture Nantiat, 4 novembre 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Découvrez la rentrée littéraire et les coups de cœur de Aurélie et Sébastien, libraires à Page et Plume (Limoges)..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Discover the new literary season and the favorites of Aurélie and Sébastien, booksellers at Page et Plume (Limoges).

Descubra la nueva temporada literaria y los favoritos de Aurélie y Sébastien, libreros de Page et Plume (Limoges).

Entdecken Sie den literarischen Herbst und die Favoriten von Aurélie und Sébastien, Buchhändler bei Page et Plume (Limoges).

Mise à jour le 2023-10-21 par OT Monts du Limousin