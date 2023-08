Foire d’automne Nantiat, 7 octobre 2023, Nantiat.

Nantiat,Haute-Vienne

Samedi pressée de pommes en direct et vente de son jus sur place, vente de produits locaux. Dimanche foire d’automne avec ses défilés de vieux véhicules et Banda, vente de produit artisanaux et commerciaux et de jus de pommes, repas cochon grillé sous chapiteaux 20 €, uniquement sur réservation, places limitées. Les 2 jours restauration rapide et buvette..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 18:00:00. EUR.

Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday: direct apple pressing and sale of juice on site, sale of local produce. Sunday: autumn fair with parades of old vehicles and Banda, sale of craft and commercial products and apple juice, grilled pig dinner under tents 20?, by reservation only, places limited. Fast food and refreshments on both days.

Sábado: prensado directo de manzanas y venta de zumo in situ, venta de productos locales. Domingo: feria de otoño con desfiles de vehículos antiguos y banda de música, venta de productos artesanales y comerciales y zumo de manzana, cena de cochinillo a la brasa bajo carpas, 20?, previa reserva, plazas limitadas. Comida rápida y refrescos ambos días.

Samstag Direktes Apfelsaftpressen und Verkauf des Saftes vor Ort, Verkauf von lokalen Produkten. Sonntag Herbstmesse mit Oldtimerparaden und Banda, Verkauf von Handwerks- und Handelsprodukten und Apfelsaft, gegrilltes Schwein unter Zelten 20 ?, nur mit Reservierung, begrenzte Plätze. An beiden Tagen Schnellimbiss und Getränkestand.

