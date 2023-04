Pour un fascisme ludique et sans complexe Les Grésilles, 8 juin 2023, Nantheuil.

Premier opus de notre série théâtrale La Chienlit. Cette série raconte comment une commune sans histoires va sombrer dans le chaos à partir d’une petite étincelle : une grève des éboueurs..

2023-06-08 à ; fin : 2023-06-08 . .

Les Grésilles Salle culturelle Le Nantholia

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



First opus of our theatrical series La Chienlit. This series tells the story of how an uneventful township is plunged into chaos by a small spark: a garbage collectors’ strike.

La primera parte de nuestro ciclo de teatro La Chienlit. Esta serie cuenta la historia de cómo un municipio sin sobresaltos se ve sumido en el caos por una pequeña chispa: una huelga de basuras.

Erster Teil unserer Theaterserie La Chienlit. Diese Serie erzählt, wie eine unauffällige Gemeinde durch einen kleinen Funken ins Chaos stürzt: einen Streik der Müllabfuhr.

