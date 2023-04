Vide-greniers, expo et marché ! Allée des Loisirs, 8 mai 2023, Nantheuil.

Une journée au plan d’eau pour profiter du vide grenier, du marché de producteurs et créateurs et découvrir les œuvres des artistes peintres et du club photo !.

2023-05-08 à ; fin : 2023-05-08 . .

Allée des Loisirs Plan d’eau Les Grésilles

Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A day at the lake to enjoy the flea market, the producers and creators market and to discover the works of the painters and the photo club!

Un día en el lago para aprovechar el mercadillo, el mercado de productores y creadores y descubrir las obras de los pintores y el club de fotografía

Ein Tag am Plan d’eau, um vom Flohmarkt und dem Markt der Produzenten und Kreativen zu profitieren und die Werke der Maler und des Fotoclubs zu entdecken!

Mise à jour le 2023-04-13 par Isle-Auvézère