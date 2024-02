NANTEUIL LES RIRES CENTRE DE LOISIRS BERNARD-ROUX Nanteuil Les Meaux, jeudi 7 mars 2024.

Amateurs de rires et de bonne humeur, réservez votre place dès maintenant pour la 3ème édition du Festival Nanteuil Les Rires ! Deux soirées exceptionnelles vous attendent les 7 et 8 mars à la salle Bernard Roux, 3 rue Jean d’Ormesson, Nanteuil-lès-Meaux.Au programme :Le 7 mars à 20h30 Nina AzoulaiSalle Bernard Roux, 3 rue Jean d’Ormesson, Nanteuil-lès-MeauxUne soirée avec Nina Azoulai, l’humoriste pleine d’énergie qui saura vous faire rire aux éclats. Préparez-vous à une performance hilarante qui vous fera oublier tous vos soucis !Le 8 mars à 20h30 Équipe du Paname Comedy ClubSalle Bernard Roux, 3 rue Jean d’Ormesson, Nanteuil-lès-MeauxUne soirée épique avec l’équipe du Paname Comedy Club ! Retrouvez Sophie Loustalot, Silver, Nadège Sans Gêne, Guillaume Dollé, et Alexandre Dimanbro pour une série de sketches et de stand-up qui vous garantissent une soirée mémorable.

Tarif : 10.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-03-07 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE DE LOISIRS BERNARD-ROUX 3 RUE JEAN D’ORMESSON 77100 Nanteuil Les Meaux 77