2023-04-01 13:30:00 – 2023-04-01 16:30:00 Nanteuil-le-Haudouin

Oise Nanteuil-le-Haudouin . La Commune de Nanteuil-le-Haudouin organise son Carnaval le samedi 1er avril.

Au programme : Distribution de sachets de confettis puis défilé dans la ville avec le groupe Ethnick 97 : percussions, chanteurs et danseurs martiniquais.

LE RENDEZ-VOUS EST DONNÉ À 13H30, SUR LE PARKING DE LA MAISON DU TEMPS LIBRE, RUE DES PAVILLONS

Puis cortège dans les Rue Gambetta, rue Lemaire, rue Dubrulle, rue de la Croix aux loups, rue Moulin Ferry, rue d’Ognes, rue Arthur Rimbaud, rue de la Grange aux Moines, rue de Lizy, rue de Paris.

Arrivée à l’Espace des Fêtes où Monsieur Carnaval sera brûlé.

À l’issue du défilé un gouter sera servi pour tous.

Gratuit et ouvert à tous. communication@nlh60.fr +33 3 44 88 38 30 https://nlh60.fr/agenda/carnaval-2023 Delphine BRILLON -Service communication Mairie Nanteuil-le-Haudouin

