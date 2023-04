Animation « Sac à dos nature » dans la vallée du Magnerolles, 13 mai 2023, Nanteuil.

Au cours d’une matinée, venez explorer la vallée du Magnerolles. Accompagné de Nicolas et de son sac à dos rempli d’ustensiles naturalistes, vous y découvrirez les secrets et les habitants de cette vallée.

Lieu : à Nanteuil (Salle des fêtes / Maison du temps libre)

Chaussures de marche conseillées.

Tout public / Gratuit

Inscription obligatoire : https://www.helloasso.com/associations/cpie-de-gatine-poitevine/evenements/animation-sac-a-dos-nature-dans-la-vallee-du-magnerolles-1

ou auprès du CPIE : etudes@cpie79.fr

Renseignements et inscription auprès du CPIE : 05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 12:00:00. .

Nanteuil 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



During one morning, come and explore the Magnerolles valley. Accompanied by Nicolas and his backpack full of naturalist utensils, you will discover the secrets and inhabitants of this valley.

Location : in Nanteuil (Salle des fêtes / Maison du temps libre)

Walking shoes recommended.

All public / Free

Registration required: https://www.helloasso.com/associations/cpie-de-gatine-poitevine/evenements/animation-sac-a-dos-nature-dans-la-vallee-du-magnerolles-1

or with the CPIE : etudes@cpie79.fr

Information and registration with the CPIE : 05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr

Venga a explorar el valle de Magnerolles en el transcurso de una mañana. Acompañado por Nicolas y su mochila llena de utensilios naturalistas, descubrirá los secretos y los habitantes de este valle.

Lugar: en Nanteuil (Salle des fêtes / Maison du temps libre)

Calzado recomendado.

Todos los públicos / Gratuito

Inscripción obligatoria: https://www.helloasso.com/associations/cpie-de-gatine-poitevine/evenements/animation-sac-a-dos-nature-dans-la-vallee-du-magnerolles-1

o con el CPIE: etudes@cpie79.fr

Información e inscripción en el CPIE: 05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr

Erkunden Sie an einem Vormittag das Magnerolles-Tal. In Begleitung von Nicolas und seinem Rucksack voller naturalistischer Utensilien entdecken Sie die Geheimnisse und Bewohner dieses Tals.

Ort: in Nanteuil (Salle des fêtes / Maison du temps libre)

Wanderschuhe werden empfohlen.

Für alle Altersgruppen / Kostenlos

Anmeldung erforderlich: https://www.helloasso.com/associations/cpie-de-gatine-poitevine/evenements/animation-sac-a-dos-nature-dans-la-vallee-du-magnerolles-1

oder beim CPIE: etudes@cpie79.fr

Informationen und Anmeldung beim CPIE: 05 49 69 01 44 / etudes@cpie79.fr

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Haut Val De Sèvre