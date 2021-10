Nantes Atelier (L') Loire-Atlantique, Nantes NANTESETNANTESETNANTES – Regards d’artistes Atelier (L’) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

NANTESETNANTESETNANTES – Regards d’artistes Atelier (L’), 9 octobre 2021, Nantes. 2021-10-09 Exposition du 21 septembre au 10 octobre 2021 : mardi au samedi 13h à 19hdimanche de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18hFermée le lundi

Horaire : 13:00 19:00

Gratuit : oui Exposition du 21 septembre au 10 octobre 2021 : mardi au samedi 13h à 19hdimanche de 11h à 13h30 et de 14h30 à 18hFermée le lundi Exposition organisée par les Amis du Musée d’arts de Nantes.Si Nantes, depuis Jacques Vaché et André Breton, se rêve, le regard contemporain des artistes sur notre ville continue de nous réserver bien des surprises.Grâce à la multiplicité de leurs pratiques, photographies et vidéo (Yves d’Ans, Stéphanie Billarant, Alice Godeau, Jean-Philippe Lemée, Pierrick Sorin, Ambroise Tézénas), illustrations (Julien Grataloup, James Lassey), dessins (Régis Perray, Brigitte Roussel, Christophe Viart et des architectes nantais), sculptures (Benoît Travers) , peinture (Michel Henry, Philippe Cognée, Kerozen, Remy Thoirain ), fusain (Nils L.L.), palindrome (François Morellet), sans oublier le véritable parfum de notre ville (Anne+Patrick Poirier/Laurence Fanuel)… nous sommes transportés dans de multiples imaginaires. Atelier (L’) adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 40 41 65 50 https://www.facebook.com/events/172448998366338/

