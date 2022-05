Showcase Freak It Out (fusion) + Gad Zukes (pop-rock) [Salon du Bis] Zygo Bar, 23 janvier 2020 21:00, Nantes.

La Mécanique présente ses groupes en Showcase dans le cadre du Salon du Bis : Freak It Out (rock fusion) et Gad Zukes (british pop-rock)

Le collectif d’artistes la Mécanique présentera ses groupes en Showcase le jeudi 23 janvier dans le cadre du Salon du Bis à Nantes.

Gad Zukes (pop-rock) et Freak It Out (fusion) au Zygo Bar à 21h (Entrée libre)

Freak It Out (rock fusion)

Un univers sonore coloré et hybride, infusé d’énergie sauvagement Rock.

S’y côtoient pêle-mêle la Jungle sortie d’un club londonien underground des années 90, le Hip-hop abstrait et nerveux des rues de Chicago, la Disco névrosée des fins de dancefloor… Le tout abreuvé aux sources tribal de la transe afrobeat.

La musique est ici envoûtante, agite les corps comme les neurones.

Gad Zukes (pop-rock)

Gad Zukes, ce sont 5 frères et sœurs franco-britanniques pour une pop-rock so british !

Attachante, énergique, généreuse, depuis 2016 la fratrie ne laisse personne indifférent et fait son chemin parmi les groupes qui montent. Ils sont passés par : les festivals de Bobital L’Armor à Sons (2016 et 2019), le Pont du Rock, le Roi Arthur, les Arts Sonnés (2018 et 2019),… ont partagé la scène avec Shake Shake Go, General Electriks, Tryo, Claudio Capéo, …

Leurs compos aux influences pop, folk et punk rayonnent d’énergie positive et sur scène, avec les frères en rythmique rock et chœurs et les sœurs au chant, Gad Zukes ce ne sont que des good vibes !

