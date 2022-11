KENU ET LE XHEVIOSSO ZYGO BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

KENU ET LE XHEVIOSSO ZYGO BAR, 23 novembre 2022 21:00, Nantes. Mercredi 23 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Kènu et le Xhéviosso est un groupe béninois composé de musiciens multi-instrumentistes. Leur style, l’Orijazz, se reconnaît à la diversité des rythmes et harmonies vocales enracinés en grande partie dans le Golfe du Bénin. Il s’agit d’une fusion qui mélange principalement les musiques moderne et traditionnelle ouest-africaines à des accents jazz. Le nom du groupe désigne le Dieu de la foudre dans la mythologie béninoise…

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042749152980 ZYGO BAR 35 rue des Olivettes, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique mercredi 23 novembre – 21h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu ZYGO BAR Adresse 35 rue des Olivettes, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville ZYGO BAR Nantes Departement Loire-Atlantique

ZYGO BAR Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

KENU ET LE XHEVIOSSO ZYGO BAR 2022-11-23 was last modified: by KENU ET LE XHEVIOSSO ZYGO BAR ZYGO BAR 23 novembre 2022 21:00 Nantes bar-bars Zygo Bar Nantes

Nantes Loire-Atlantique