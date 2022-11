UNDER WAREHOUSE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

UNDER WAREHOUSE, 25 novembre 2022 23:58, Nantes. Vendredi 25 novembre, 23h58 Sur place Prévente à partir de 15,99€

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 00h-06h La Under, c’est la résidence Techno du Warehouse. Un savoureux mélange de groove hypnotique, profond et de sons libres et dynamiques sont au rendez-vous. Des mixes à la fois puissants et sensibles, c’est au Warehouse que tu verras se produire des maitres de la techno. En effet, des références de ce genre musical ont déjà pris place dans les locaux du club. De Berlin à Détroit, de Détroit à Paris. WAREHOUSE 21 quai des Antilles, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 23h58 à 23h59

Détails Heure : 23:58 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu WAREHOUSE Adresse 21 quai des Antilles, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville WAREHOUSE Nantes Departement Loire-Atlantique

WAREHOUSE Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

UNDER WAREHOUSE 2022-11-25 was last modified: by UNDER WAREHOUSE WAREHOUSE 25 novembre 2022 23:58 Nantes bar-bars Warehouse Nantes

Nantes Loire-Atlantique