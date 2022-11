MCFLY & CARLITO + MOSIMANN + GRAND BLEU WAREHOUSE, 26 novembre 2022 23:58, Nantes.

Samedi 26 novembre, 23h58 Sur place Entrée payante

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

00H-06h

MCFLY & CARLITO

Mcfly et Carlito c’est ce duo de Youtubeurs incontournables en France. Après la traversée de la Méditerranée, le concours d’anecdotes avec Pierre Niney et la vidéo à l’Élysée, ils réalisent leur rêve de jeunesse en passant de leur écran à la scène, pour vous faire vibrer au son de leur musique pop punk drôle et décalée ! .

A partir de mars 2022, retrouvez les sur scène pour vivre ensemble, la nouvelle folie musicale du duo le plus connu de l’hexagone.

MOSIMANN

Mosimann, producteur, DJ et chanteur Français, classé parmi les 100 meilleurs DJs du monde à 6 reprises, débarque avec des gros hits. Pendant ces deux années de pandémie durant lesquelles il n’a pas pu arpenter les festivals et clubs du monde entier comme à l’accoutumée depuis 2008, il s’est attelé à la composition pour d’autres avec succès tel que l’album ‘Mesdames’ de Grand Corps Malade (certifié disque de diamant, un demi-million d’exemplaire vendus), et des chansons pour divers artistes, de Suzane à Louane, de Leïla Bekhti à Mélody Gardo

GRAND BLEU

WAREHOUSE 21 quai des Antilles, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique

samedi 26 novembre – 23h58 à 23h59