dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Ouverture des portes 19h. Kalash était loin d’être un inconnu avant Mwaka Moon. C’est pourtant avec ce banger irrésistible, en collaboration avec Damso, que le chanteur martiniquais a fait carton plein, culminant au top des streams en 2017. Depuis, il a sorti Diamond Rock, où il croisait le micro avec son demi homonyme Kalash Criminel et avec le rappeur américain trap Gucci Mane. Avec Tombolo, ce ne sont pas moins de 21 morceaux qui déferlent, dans un torrent furieux de reggae dancehall, de rap, de lyrics conscients et de morceaux festifs. WAREHOUSE 21 quai des Antilles, 44200 Nantes 44200 Nantes Île de Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 20h00 à 23h00

Détails Heure : 20:00 - 23:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu WAREHOUSE Adresse 21 quai des Antilles, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville WAREHOUSE Nantes Departement Loire-Atlantique

