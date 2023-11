Kik WAREHOUSE, 25 janvier 2024, NANTES.

Kik WAREHOUSE. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:00 (2023-11-23 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

CADILLAC & DINOSAURS, NOUEVA PRODUCTION et CITRON DORE (LIC.2-2021-00681/3-2021-006816) présentent : ce concert. + 1ère partie : NochkaL’histoire de Kikesa démarré sur Youtube avec ses « Dimanches de Hippies » (un titre dévoilé chaque semaine pendant plus d’un an) et, très vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait déjà dès Janvier 2019 parmi les « 11 rappeurs à suivre ». La même année il sort son premier album PUZZLE qui se classe directement #13 du Top des ventes. Plus de 100 millions de vues plus tard, le Nancéen voit les choses en grand avec l’annonce d’une tournée dans toute la France complétée par un nouvel album révolutionnaire porté par ses duos avec RUBI une artiste 100% virtuelle ! Kikesa revient donc aujourd’hui avec un nouvel album, un nouveau show mais toujours la même énergie à déployer sur scène. Kikesa

WAREHOUSE NANTES 21 QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

27.0

EUR27.0.

