Les Tambours Du Bronx Spécial Métal Show-Warehouse WAREHOUSE, 9 décembre 2023, NANTES.

Les Tambours Du Bronx Spécial Métal Show-Warehouse WAREHOUSE. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 19:00 (2023-12-09 au ). Tarif : 27.0 à 27.0 euros.

Le Warehouse présente… LES TAMBOURS DU BRONX en concert à Nantes au Warehouse pour Un « SPECIAL METAL SHOW » qui s’annonce déjà grandiose ! Contrairement aux idées reçues, Les Tambours du Bronx ne sont pas new-yorkais mais français, originaires de la région de Nevers. Habitant un quartier appelé le Bronx du fait de son agencement urbain, il était habité par des travailleurs des ateliers SNCF, qui fournirent les premiers bidons au groupe. Leur première prestation live devait être un one shot mais finalement l’expérience a perduré et en 1992 ils enregistrent un album concept, Grand Mix, en compagnie de l’Orchestre Philharmonique des Pays de Loire et un ensemble de voix, Trakia, originaire de Bulgarie. Le succès est immédiat : l’alchimie entre percussions des bidons, guitares et chant se fait parfaitement. Les Tambours du Bronx sont devenus en l’espace de quelques années des références en matière de percussions, pouvant proposer un set classique ou bien le set metal. Le groupe a tourné sur les scènes du monde entier, des Etats-Unis à l’Europe en passant par l’Asie ou l’Afrique. Ils se sont composé une grosse expérience scénique qui se ressent totalement à chacune de leurs prestations. Venez ressentir en direct le rythme endiablé des bidons résonner dans votre poitrine, une expérience incomparable… Depuis 32 ans, l’exception se rejoue chaque soir et bientôt au Warehouse pour une configuration Concert des grands soirs. _ Accès Moins de 16 ans accompagné d’un parent. Moins de 18 ans accompagné d’un majeur. La direction se réserve le droit d’entrée Les Tambours du Bronx

Votre billet est ici

WAREHOUSE NANTES 21 QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

27.0

EUR27.0.

Votre billet est ici