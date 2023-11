Hilight Tribe & More – Warehouse – Nantes WAREHOUSE, 8 décembre 2023, NANTES.

Hilight Tribe & More – Warehouse – Nantes WAREHOUSE. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 23:55 (2023-12-08 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

C’est le retour de la résidence Tranceform avec Hilight Tribe le 8 décembre prochain au Warehouse ! Le groupe de natural trance vient électriser le Warehouse avec son Live Natural Trance explosif ! Ils seront accompagnés d’un line-up trance, tribe & acid. ROOM 1 : – LUDO JI (from Hilight Tribe) – HILIGHT TRIBE (Live) – SCIENTYFREAKS (from Hilight tribe) – BANDIKOOT IN DUB – WATT THE FOX ROOM 2 : – MAHO (Continuum) B2B NO WHR (Parhelie) – SPACE BOND aka L.I & BORDER (Onshore) – YURIA (Bloom) – Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire. Hilight Tribe Hilight Tribe

Votre billet est ici

WAREHOUSE NANTES 21 QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

16.8

EUR16.8.

