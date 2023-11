Yannick Bons – Tribute to Claude François WAREHOUSE Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Yannick Bons – Tribute to Claude François WAREHOUSE, 18 novembre 2023, NANTES. Yannick Bons – Tribute to Claude François WAREHOUSE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros. Yannick Bons – Tribute to Claude François en concert à Nantes. Yannick Bons, accompagné de sa troupe professionnelle (danseurs, musiciens et choristes), vous présente le show Claude François rythmé de chorégraphies à vous couper le souffle. Une ressemblance physique et vocale surprenante en live sur les incontournables tubes de l'artiste, un moment de pure folie, de nostalgie et de partage !Une reproduction quasi identique du show Claude François de l'époque (rythmique, mise en scène, costume, dynamisme, ambiance…) Un show Live brûlant d'émotion en hommage à la star… Avec 10 ans d'expérience de la scène, Yannick Bons est la référence actuelle des sosies de Claude François. Découvrez le phénomène «CLOCLO» au Warehouse Nantes ! _ AccèsMoins de 16 ans obligatoirement accompagnés d'un parent.Moins de 18 ans obligatoirement accompagnés d'un majeur.

WAREHOUSE NANTES 21 QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

