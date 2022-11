HARFANG WALDECK Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

HARFANG WALDECK, 23 novembre 2022 19:00, Nantes. Mercredi 23 novembre, 19h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Momo chante ses textes d’une voix puissante comme on crie du haut d’une montagne pour se prouver qu’on existe accompagné d’Efaybee qui rythme et fait vibrer un beatbox d’une implacable force. WALDECK 1 place Waldeck Rousseau, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique mercredi 23 novembre – 19h00 à 20h30

Détails Heure : 19:00 - 20:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu WALDECK Adresse 1 place Waldeck Rousseau, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville WALDECK Nantes Departement Loire-Atlantique

WALDECK Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

HARFANG WALDECK 2022-11-23 was last modified: by HARFANG WALDECK WALDECK 23 novembre 2022 19:00 Nantes bar-bars WALDECK Nantes

Nantes Loire-Atlantique