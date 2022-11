PASSION COCO VIN TE FAIRE BOIRE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

PASSION COCO VIN TE FAIRE BOIRE, 26 novembre 2022 20:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Mélange savoureux, tropical et psychédélique. Le quatuor Passion coco allie ses influences et compose une musique inédite où les rythmes traditionnels Colombiens et plus largement tropicaux, fusionnent avec des ambiances rock psychédélique nous rappelant l’univers des western spaghetti, le tout accompagné de douces voix parfumées. VIN TE FAIRE BOIRE 83 Route de Sainte-Luce, 44300 Nantes 44300 Nantes Doulon – Bottière Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 20h00 à 21h30 Marie Préchac

