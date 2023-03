Atelier Dis moi dix mots Nantes Université, Service Universitaire des Langues Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Atelier Dis moi dix mots Nantes Université, Service Universitaire des Langues, 21 mars 2023, Nantes. Atelier Dis moi dix mots Mardi 21 mars, 17h00 Nantes Université, Service Universitaire des Langues Venez découvrir les dix mots du festival et jouer avec la langue française.

Pluriel ou singulier, expressions francophones, origine des mots, jeux de mots et jeux de mémoire… Notre intervenante vous proposera de jouer avec les mots du dispositif Dis moi Dix mots.

Plus d'informations… Nantes Université, Service Universitaire des Langues Chemin de la Censive du Tertre, 44312 Nantes

2023-03-21T17:00:00+01:00 – 2023-03-21T18:00:00+01:00

2023-03-21T17:00:00+01:00 – 2023-03-21T18:00:00+01:00 ©Nantes Université

