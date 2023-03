Lecture des poèmes des étudiants du Diplôme universitaire d’études françaises (niveau A2) Nantes Université, Service Universitaire des Langues Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Lecture des poèmes des étudiants du Diplôme universitaire d’études françaises (niveau A2) Nantes Université, Service Universitaire des Langues, 16 mars 2023, Nantes. Lecture des poèmes des étudiants du Diplôme universitaire d’études françaises (niveau A2) Jeudi 16 mars, 09h30 Nantes Université, Service Universitaire des Langues Entrée libre Venez découvrir les poèmes des étudiants du diplôme universitaire d’études françaises (niveau A2), réalisés dans le cadre du PASS de la lecture à l’écriture. Créations originales à partir de l’étude d’un poème de l’écrivain, journaliste et poète camerounais René PHILOMBE. Les poèmes seront lus puis soumis au vote du public. Nantes Université, Service Universitaire des Langues Chemin de la Censive du Tertre, 44312 Nantes Nantes 44312 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire https://i-fle.univ-nantes.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:30:00+01:00 – 2023-03-16T10:00:00+01:00

2023-03-16T09:30:00+01:00 – 2023-03-16T10:00:00+01:00 ©Nantes Université

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Université, Service Universitaire des Langues Adresse Chemin de la Censive du Tertre, 44312 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Nantes Université, Service Universitaire des Langues Nantes

Nantes Université, Service Universitaire des Langues Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Lecture des poèmes des étudiants du Diplôme universitaire d’études françaises (niveau A2) Nantes Université, Service Universitaire des Langues 2023-03-16 was last modified: by Lecture des poèmes des étudiants du Diplôme universitaire d’études françaises (niveau A2) Nantes Université, Service Universitaire des Langues Nantes Université, Service Universitaire des Langues 16 mars 2023 Nantes Nantes Université Service Universitaire des Langues Nantes

Nantes Loire-Atlantique