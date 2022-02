Nantes Université – Portes ouvertes Nantes Centre et Quartiers Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Nantes Université – Portes ouvertes Nantes Centre et Quartiers, 26 février 2022, Nantes. 2022-02-26

Horaire :

Gratuit : non Les Journées Portes Ouvertes sont l’occasion de :Rencontrer les enseignants, enseignants-chercheurs et les étudiants,Assister aux conférences de présentation des filières,Visiter les locaux d’enseignements et les laboratoires avec un guide enseignant, enseignant-chercheur ou étudiant. Cette année, l’Université de Nantes se substitue à Nantes Université en se regroupant avec Centrale Nantes, l’Ecole des Beaux-Arts et l’Ecole d’Architecture de Nantes. Retrouvez le programme sur po.univ-nantes.fr Nantes Centre et Quartiers adresse1} Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes Centre et Quartiers Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes Centre et Quartiers Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes Centre et Quartiers Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Nantes Université – Portes ouvertes Nantes Centre et Quartiers 2022-02-26 was last modified: by Nantes Université – Portes ouvertes Nantes Centre et Quartiers Nantes Centre et Quartiers 26 février 2022 Nantes Nantes Centre et Quartiers Nantes

Nantes Loire-Atlantique