TAKE TWO TO TANGO TRACK’N’ART Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

TAKE TWO TO TANGO TRACK’N’ART, 24 novembre 2022 21:00, Nantes. Jeudi 24 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Deux voix hors normes qui vous racontent des histoires, une guitare électrique qui passe par les plaines du Midwest, les gros sons rock, le blues des bars sombres et une guitare acoustique laissant toute sa place à la voix. TRACK’N’ART 13 rue Bon Secours, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique jeudi 24 novembre – 21h00 à 22h30

Détails Heure : 21:00 - 22:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TRACK'N'ART Adresse 13 rue Bon Secours, 44000 Nantes Ville Nantes lieuville TRACK'N'ART Nantes Departement Loire-Atlantique

TRACK'N'ART Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

TAKE TWO TO TANGO TRACK’N’ART 2022-11-24 was last modified: by TAKE TWO TO TANGO TRACK’N’ART TRACK'N'ART 24 novembre 2022 21:00 Nantes bar-bars TRACK'N'ART Nantes

Nantes Loire-Atlantique