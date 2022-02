C’est mon jour d’indépendance TNT – LE TERRAIN NEUTRE THEATRE / NANTES Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

C’est mon jour d’indépendance TNT – LE TERRAIN NEUTRE THEATRE / NANTES, 12 mars 2022 21:00, Nantes. 12 et 17 mars Sur place Tarifs 9-12 euros https://www.tntheatre.com/billetterie Une pièce de théâtre poétique sur la vie, la mort, l’enfermement physique et psychique, la résilience et la liberté. À partir de 15 ans. Un après-midi d’hiver, une plage, deux femmes regardant la mer. La plus

âgée est prête à quitter la vie, la plus jeune à changer de vie. Et pour cela, chacune a besoin de l’autre. « Avec Madame Fraichie on a fait un échange, c’est tout. Tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Si c’est pas de l’amour. » Texte : Stéphanie Marchais (éditions Quartett)

Interprétaion : Steph Soudais

Mise en scène : Agnès Jobert

Création lumière : Cassandre Germany

Création marionnette : Daphné Gaudefroy

Production : Poisson Pilote TNT – LE TERRAIN NEUTRE THEATRE / NANTES 11 allée de la Maison Rouge – 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 12 mars – 21h00 à 22h30

jeudi 17 mars – 21h00 à 22h30

Heure : 21:00 - 22:30
Age minimum 15
Age maximum 99

