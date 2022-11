SHELTER COLONY TIKI BAR Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

SHELTER COLONY TIKI BAR, 26 novembre 2022 21:00, Nantes. Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Spatial Pop Made in Nantes ? ?

Avec un univers pop pétillant autant que puissant, ce quatuor passionné de musique a décidé de quitter le monde réel, riffs de guitare saturées, mélodies synthétiques mêlées aux trois voix de ces Nantais. Les Shelter Colony abordent avec émotion des sujets intimes, mélancoliques parfois TIKI BAR 17 rue Kervégan, 44000 Nantes 44000 Nantes Loire-Atlantique samedi 26 novembre – 21h00 à 22h30

