L’AMFIFANFARE TI LICHOUS, 26 novembre 2022 19:00, Nantes.

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022

Après plus de quinze ans sur les routes, l’Amfifanfare est toujours là ! Les années étudiantes passées, cette fanfare en vert et noir, nourrie de différents voyages, de rencontres avec d’autres semblables, a gardé son énergie et sa malice ! Et oui ! Des concerts des Hauts de France au talon de la botte italienne, de l’Île d’Ouessant jusqu’à la Mer Noire, passé au peigne fin chaque mètre carré de France, dans des contextes des plus loufoques aux plus classiques, les pieds dans l’eau jusqu’aux cuisses, dans la boue jusqu’aux genoux, le nez au soleil ou la tête dans les…

Bon, vous avez compris, ses musicien·e·s sont toujours prêt·e·s à vous ravir les oreilles en s’adaptant à toutes situations au nom du plaisir et de l’échange : Ziveli !

TI LICHOUS 12 rue Grande Biesse, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique

