CHEB CHELMI TI LICHOUS, 25 novembre 2022 20:00, Nantes. Vendredi 25 novembre, 20h00 Sur place

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Programmations de la 20ème édition du festival Culture Bar-bars, les 24, 25 et 26 novembre 2022 Cheb Chelmi est un guerrier solitaire son loopeur et sa guitare en bandoulière il nous amène de l’autre coté des contrées sauvages à coup de riffs électro rock ravageurs. En 50 minutes Chelmi nous raconte sa vie tendre et cruelle. Il est aussi et encore toujours le compositeur de Royal de Luxe. TI LICHOUS 12 rue Grande Biesse, 44200 Nantes 44200 Nantes Loire-Atlantique vendredi 25 novembre – 20h00 à 22h00

