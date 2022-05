La vie, quelle sacrée aventure! Théâtre Krapo Roy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

La vie, quelle sacrée aventure! Théâtre Krapo Roy, 15 mars 2020 16:00, Nantes. Dimanche 15 mars 2020, 16h00 Sur place de 10 à 13€ https://www.weezevent.com/la-vie-quelle-sacree-aventure-conferoshow-le-15-mars-2020 Embarquez avec Elodie dans les différentes aventures de la vie pour découvrir ce que chaque expérience vécue nous permet d’explorer! Une conférence-show, qui mélange rires, émotions et…introspection ! La vie, quelle sacrée aventure ! Une conférence-show écrite et jouée par Elodie Lassire La vie d’Elodie, c’est une grande aventure ! Embarquez avec elle pour plonger dans les différentes aventures de la vie…et découvrir avec humour ce que chaque expérience que nous vivons nous permet d’explorer et d’apprendre ! La vie, quelle sacrée aventure à la rencontre de nous-même ! Une conférence-show, qui mélange rires, sourires, émotions et…introspection ! Elodie est une aventurière de la vie, toujours en quête de nouvelles explorations et découvertes ! Aujourd’hui coach, elle accompagne les aventuriers que nous sommes à devenir pleinement soi, en proposant des expériences grandeur nature avec Terres des Possibles. « La vie quelle sacrée aventure » est la 1ère conférence-show qu’elle écrit et joue, pour délivrer avec humour son témoignage sur son parcours de vie. Plus d’infos sur www.terresdespossibles.com Théâtre Krapo Roy 26 rue Léon Jamin 44000 Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique dimanche 15 mars 2020 – 16h00 à 17h30

