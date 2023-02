ChaChaLand Théâtre Krapo Roy, 3 mars 2023 19:30, Nantes.

Un seule-en-scène haut en couleurs qui explore le tréfonds des valises que l’on trimballe sur les sites de rencontres. Un voyage effréné, drôle et émouvant à travers le temps ! 3 – 25 mars 1

https://www.kraporoy.fr/evenement/chachaland/

Fatigué(e)s de courir après l’amour ?

Embarquement imminent pour notre train destination ChaChaLand !

Fourrure d’un côté et valise de l’autre, nous déballerons, attaquerons et démantèlerons les préjugés et autres vestiges d’un héritage grossier !

Nous traverserons le pays mère veillant des manoirs aux paternels absents, des cactus volants et des claques qui portent. Un pays où l’amour coule dans les flots, le tout à un prix résolument cassé !

Alors, n’attendez plus, prenez votre billet et venez !

Départ 19h30 chaque vendredi et samedi de mars 2023 (hormis le 31)

Quai n°26 rue Léon Jamin à Nantes

Plus d’informations et réservations sur : https://www.kraporoy.fr/evenement/chachaland/

Théâtre Krapo Roy 26 rue Léon Jamin 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique

**Fatigué(e)s de courir après l’amour ?**

Embarquement imminent pour notre train destination **ChaChaLand** !

Fourrure d’un côté et valise de l’autre, nous déballerons, attaquerons et démantèlerons les préjugés et autres vestiges d’un héritage grossier !

Nous traverserons le pays mère veillant des manoirs aux paternels absents, des cactus volants et des claques qui portent. Un pays où l’amour coule dans les flots, le tout à un prix résolument cassé !

**Alors, n’attendez plus, prenez votre billet et venez !**

_Départ 19h30 chaque vendredi et samedi de mars 2023 (hormis le 31)_

_Quai n°26 rue Léon Jamin à Nantes_

**Plus d’informations et réservations sur :** [https://www.kraporoy.fr/evenement/chachaland/](https://www.kraporoy.fr/evenement/chachaland/)