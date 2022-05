Projet H – Prototype Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Projet H – Prototype Théâtre Francine Vasse, 15 janvier 2021 19:00, Nantes. Vendredi 15 janvier 2021, 19h00 Sur place de 5€ à 8€ https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/evenement/15-01-2021-19-00-projet-h-prototype-ga%C3%ABl-rougegrez-gr-infini, 09 81 94 77 43, contact@leslaboratoiresvivants.com, http://www.leslaboratoiresvivants.com Gaël Rougegrez / Gr Infini Vêtu d’un costume indescriptible, un étrange personnage célèbre un rite de passage dont nous sommes les témoins.

Dans PROJET h, Gaël Rougegrez met en mouvement les représentations de la masculinité. Il nous emmène sur le «territoire des hommes» aux multiples facettes, entre force, fragilité, sensualité et dérision.

Pour cette pièce, il collabore avec Fredster, artiste graphiste, qui dans ses dessins explore la diversité des masculinités. Ses techniques de dessin trempé qui jouent notamment sur l’apparition et la disparition des formes et des couleurs, ont enrichi la gestuelle et la matière chorégraphique de ce projet.

Dans ce solo, Gael Rougegrez déballe la grande collection des costumes d’Homme. Il atteint les limites de l’équilibre, il explore les nuances, les couleurs, les recoins, de ce qui mis bout à bout constitue le paysage des hommes. 30 min. Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 15 janvier 2021 – 19h00 à 19h30

