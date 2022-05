OVNI Live – Concert ! Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

OVNI Live – Concert ! Théâtre Francine Vasse, 16 janvier 2021 19:00, Nantes. Samedi 16 janvier 2021, 19h00 Sur place de 5€ à 10€ https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/evenement/16-01-2021-19-00-ovni-live-mad-foxes, 09 81 94 77 43, contact@leslaboratoiresvivants.com, http://www.leslaboratoiresvivants.com Mad Foxes X Clément H Mad Foxes est un groupe de Garage Rock, Heavy et Grunge nantais. Après un premier projet sorti en 2018, le trio présente lors d’une soirée spéciale et pour la première fois les morceaux de son deuxième album. Sur la scène du théâtre, c’est à ce jeu inhabituel entre concert et performance visuelle, que se prête le trio avec amusement et grande intensité. Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique samedi 16 janvier 2021 – 19h00 à 20h00

