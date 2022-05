Et si … Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Et si … Théâtre Francine Vasse, 8 janvier 2021 19:00, Nantes. Vendredi 8 janvier 2021, 19h00 Sur place Tarif plein : 10€ / Tarif réduit : 6€ https://billetterie.leslaboratoiresvivants.com/evenement/08-01-2021-19-00-et-si-le-cercle-karr%C3%A9, 09 81 94 77 43, contact@leslaboratoiresvivants.com, http://www.leslaboratoiresvivants.com Compagnie le Cercle Karré Spectacle sans paroles, Et si… illustre l’histoire d’un exode et d’une rencontre. Il nous interroge sur la légèreté de la fragilité, celle présente dans chaque situation qu’elle soit quotidienne ou extraordinaire. Et si… prête aux sourires comme aux émotions plus intimes, entraînant le public dans l’absurde et le plongeant dans un songe fragile et cruel. Théâtre Francine Vasse 18 rue Colbert, Nantes 44000 Nantes Centre Ville Loire-Atlantique vendredi 8 janvier 2021 – 19h00 à 20h00

Détails Heure : 19:00 - 20:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre Francine Vasse Adresse 18 rue Colbert, Nantes Ville Nantes lieuville Théâtre Francine Vasse Nantes Departement Loire-Atlantique

Théâtre Francine Vasse Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Et si … Théâtre Francine Vasse 2021-01-08 was last modified: by Et si … Théâtre Francine Vasse Théâtre Francine Vasse 8 janvier 2021 19:00 Nantes Théâtre Francine Vasse Nantes

Nantes Loire-Atlantique