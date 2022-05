Au revoir Nelly Daviaud Théâtre Francine Vasse Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Projection du film documentaire : Au revoir Nelly Daviaud

"Arrêter ou poursuivre, j'ai du mal à prendre une décision. Le théâtre, c'est ma colonne vertébrale. Quand j'entends tous ces applaudissements et que la salle se vide, je n'ai qu'un objectif : vite retrouver le public". Nelly Daviaud

Nelly Daviaud, metteuse en scène nantaise, qui a fêté ses 60 ans de carrière a été suivie par le vidéaste Philippe Devilliers. La question s'est immédiatement posée : "Quand deux vieux Nantais se rencontrent, qu'est-ce qu'ils se racontent ?" Plonger à travers le parcours de cette femme passionnée et passionnante.

Théâtre Francine Vasse
18 rue Colbert, Nantes
Lundi 4 janvier 2021, 19h00

