Festival Culturissimo 2023 à Nantes – « Les Écrivains du bac » – 26 mai Théâtre du Sphinx Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Festival Culturissimo 2023 à Nantes – « Les Écrivains du bac » – 26 mai Théâtre du Sphinx, 26 mai 2023 10:30, Nantes. Maxime Taffanel rencontre les élèves de Basse-Goulaine à Nantes – Ecrivains du Bac, Culturissimo 2023 Vendredi 26 mai, 10h30 1 La prochaine rencontre «Les Écrivains du Bac », organisée dans le cadre du festival Culturissimo, aura lieu au Théâtre du Sphinx à Nantes, le 26 mai prochain de 10h30 à 12h30. Ce projet éducatif, imaginé par les espaces culturels E.Leclerc, permet aux lycéens dans plusieurs villes de France de rencontrer un.e comédien.ne pour préparer l’épreuve de français du baccalauréat et particulièrement celle de lecture à voix haute. Le 26 mai, c’est le comédien et metteur en scène de théâtre Maxime Taffanel qui viendra à la rencontre des lycéens de Basse-Goulaine pour échanger avec eux, les conseiller et les accompagner dans leur préparation à l’examen. Cet événement n’est pas ouvert au public. Théâtre du Sphinx 9 Rue Monteil, 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique

Détails Heure : 10:30 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Théâtre du Sphinx Adresse 9 Rue Monteil, 44000 Nantes Ville Nantes Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Théâtre du Sphinx Nantes

Nantes Théâtre du Sphinx Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Festival Culturissimo 2023 à Nantes – « Les Écrivains du bac » – 26 mai Théâtre du Sphinx 2023-05-26 was last modified: by Festival Culturissimo 2023 à Nantes – « Les Écrivains du bac » – 26 mai Théâtre du Sphinx Théâtre du Sphinx 26 mai 2023 10:30 Théâtre du Sphinx Nantes

Nantes Loire-Atlantique