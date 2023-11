Danton / Robespierre – Les Racines de la Liberté THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL, 27 janvier 2024, NANTES.

Danton / Robespierre – Les Racines de la Liberté THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 21:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Dernière rencontre entre Danton et Robespierre, ces deux figures majeures de la révolution. Un texte d’une actualité troublante où tout est vrai. Entre Danton, géant excessif et spontané, amoureux du plaisir, et Robespierre, ascète élégant et réfléchi, philosophe de la révolution, va se jouer un duel à mort. Deux conceptions de la vie, deux visions du bonheur séparent ces deux amis de légendes. A une époque où, pour ses idéaux, on franchit sur l’échafaud les portes de la mort en chantant, vivre est un combat

THEATRE DE POCHE GRASLIN – PL NANTES 5, rue Lekain Loire-Atlantique

22.0

EUR22.0.

